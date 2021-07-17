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Пожежі в Луганській області: Рада вимагає звільнити регіонального начальника ДСНС

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Субота 17 липня 2021 13:52
Пожежі в Луганській області: Рада вимагає звільнити регіонального начальника ДСНС Фото: в Раді вимагають звільнити начальника ДСНС Луганської області (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Тимчасова слідча комісія (ТСК) з розслідування причин пожеж у Луганській області у 2020 році вимагає відставки глави Державної служби з надзвичайних ситуацій регіону Михайла Пшика. Уже звернулися до нового глави МВС Дениса Монастирського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена ТСК, нардепа Максима Ткаченка в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, після висновків ТСК роботу у цій справі мають продовжити в МВС.

Нардеп повідомив, що ТСК дійшла висновку, що Пшик не впорався зі своїми обов'язками під час боротьби із пожежами та ліквідації наслідків трагедії.

"Ми не те, що просимо, ми наполягаємо на тому, щоб змінили голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Луганської області. Тому що пан Пшик провалив гасіння пожеж, провалив роботу своєї служби під час цих пожеж", - сказав депутат.

Раніше Верховна рада України прийняла звіт тимчасової слідчої комісії щодо пожеж у Луганській області у 2020 році. Також парламент виступає за звільнення голови місцевої ОДА Сергія Гайдая.

РБК-Україна писало, що у справі про пожежі в Луганській області оголосили підозри чиновникам ДСНС, які гасили їх тільки "на папері".

Жертвами масштабних пожеж в Луганській області стали 11 людей.

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Луганськ пожежа
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