Пожежі в Луганській області: Рада вимагає звільнити регіонального начальника ДСНС

Тимчасова слідча комісія (ТСК) з розслідування причин пожеж у Луганській області у 2020 році вимагає відставки глави Державної служби з надзвичайних ситуацій регіону Михайла Пшика. Уже звернулися до нового глави МВС Дениса Монастирського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена ТСК, нардепа Максима Ткаченка в ефірі телеканалу "Дом" .

За його словами, після висновків ТСК роботу у цій справі мають продовжити в МВС.

Нардеп повідомив, що ТСК дійшла висновку, що Пшик не впорався зі своїми обов'язками під час боротьби із пожежами та ліквідації наслідків трагедії.

"Ми не те, що просимо, ми наполягаємо на тому, щоб змінили голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Луганської області. Тому що пан Пшик провалив гасіння пожеж, провалив роботу своєї служби під час цих пожеж", - сказав депутат.