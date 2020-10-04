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Пожары в Луганской области: половину очагов ликвидировали, огонь отступает

Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 4 октября, спасатели ликвидировали четыре из восьми основных очагов пожаров в Луганской области. Огонь постепенно отступает.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Из восьми основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, четыре очага - ликвидированы. На 3 очагах - пожары локализованы. Постепенно огонь отступает", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что авиация ГСЧС в течение дня сбросила 96 тонн воды во время тушения пожаров. Всего к тушению привлечены 1 535 человек и 302 единицы техники.

Спасатели оценивают в 20 тысяч гектаров площадь, пройденную огнем.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожаров в Луганской области погибли уже 11 человек.

Кроме этого, ранее в МВД сообщили, что к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как российские наемники из оккупированных районов Луганской области пытались поджечь сухую траву.

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