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Пожежі в Луганській області: половину осередків ліквідували, вогонь відступає

Луганська область, Неділя 04 жовтня 2020 14:47
Пожежі в Луганській області: половину осередків ліквідували, вогонь відступає
Фото: пожежі в Луганській області (gp.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 4 жовтня, рятувальники ліквідували чотири з восьми основних осередків пожеж у Луганській області. Вогонь поступово відступає.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"З восьми основних осередків пожеж лісових масивів, очерету і сухої рослинності, чотири осередки - ліквідовано. На 3 осередках - пожежі локалізовані. Поступово вогонь відступає", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що авіація ДСНС протягом дня скинула 96 тонн води під час гасіння пожеж. Всього до гасіння залучено 1 535 осіб і 302 одиниці техніки.

Рятувальники оцінюють у 20 тисяч гектарів площу, пройдену вогнем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб.

Крім цього, раніше в МВС повідомили, що до кримінальних справ за фактами пожеж долучили відеозапис, на якому видно, як російські найманці з окупованих районів Луганської області намагалися підпалити суху траву.

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