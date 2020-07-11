Пожежі в Луганській області: відкритого вогню немає, загоряння локалізували

Фото: пожежа в Луганській області (dsns.gov.ua)

Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією пожеж

Станом на 11 липня в Луганській області локалізували пожежу, яку гасять з 6 липня. Відкритого вогню в осередках спалаху немає.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 11 липня відкритого горіння немає, продовжується проливання тліючої деревини в межах контрольованого периметра трьох окремих осередків", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що до ліквідації пожежі залучено понад 1000 осіб.

Нагадаємо, Луганської ВЦА раніше спрогнозували, коли зможуть повністю загасити вогонь в регіоні.

Як повідомляло РБК-Україна, в Луганській області виникли пожежі в лісах, а висока температура повітря, сильні вітри сприяли швидкому переміщенню вогню.

Так, через пожежі у Луганській області в лікарню звернулась 71 людина.

Постраждалі від пожеж отримають по 300 тисяч грн кожному, у кого повністю знищений будинок, по 50 тисяч на ремонт тих будинків, які частково постраждали. Також по 20 тисяч буде окремо виплачена кожному потерпілому на особисті потреби.

Гроші повинні бути виплачені до середини наступного тижня.