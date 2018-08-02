Пожары в Греции: полиция задержала подозреваемого в поджогах леса

Задержанным оказался 35-летний местный житель

Полиция Греции задержала подозреваемого в поджогах, в результате чего у Афин возникли лесные пожары, что привело к человеческим жертвам. Об этом сообщили в агентстве пожарной охраны Греции, передает Ekathimerini.

Отмечается, что задержанный мог совершить несколько поджогов в восточной Аттике в муниципалитете Маратонас, где в результате лесных пожаров погиб 91 человек.

"Полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении нескольких поджогов в муниципалитете Маратонас в восточной Аттике", - указано в сообщении.

Задержанным оказался 35-летний мужчина. Его обвиняют в совершении поджогов в землях Ризари. Поджоги произошли между 26 и 31 июля. Также задержанного обвиняют в неповиновении греческим правоохранительным органам.

В ходе расследования установлено, что лесной пожар мог возникнуть после того, как один из местных жителей решил сжечь древесину. Также следствие отмечает, что в районе Неа Макри были возникли два отдельных пожара, которые стали результатом умышленного поджога.

Напомним, 28 июля 2018 года греческая пожарная служба после проведенного исследования опровергли предположение властей, что причиной пожаров является поджог и заявила, что лесные участки загорелись из-за халатности.

Ззаначимо, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона. В результате количество жертв в результате пожаров достигло 91 человека.