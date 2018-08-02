Пожежі у Греції: поліція затримала підозрюваного у підпалах лісу

Затриманим виявився 35-річний місцевий житель

Поліція Греції затримала підозрюваного в підпалах, внаслідок чого біля Афін виникли лісові пожежі, що призвело до людських жертв. Про це повідомили в агентстві пожежної охорони Греції, передає Ekathimerini.

Зазначається, що затриманий міг зробити кілька підпалів в східній Аттиці у муніципалітеті Маратонас, де у результаті лісових пожеж загинула 91 людина.

"Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в здійсненні кількох підпалів в муніципалітеті Маратонас в східній Аттиці", - вказано у повідомленні.

Затриманим виявився 35-річний чоловік. Його звинувачують у вчиненні підпалів у землях Різарі. Підпали стались між 26 і 31 липня. Також затриманого звинувачують у непокорі грецьким правоохоронним органам.

У ході розслідування встановлено, що лісова пожежа могла виникнути після того, як один з місцевих жителів вирішив спалити деревину. Також слідство зазначає, що в районі Неа Макрі виникли дві окремі пожежі, які стали результатом умисного підпалу.

Нагадаємо, 28 липня 2018 року грецька пожежна служба після проведеного дослідження спростувала припущення влади, що причиною пожеж є підпал і заявила, що лісові ділянки загорілися через недбальство.

Ззаначимо, що 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона. У результаті кількість жертв внаслідок пожеж сягнула 91 особи.