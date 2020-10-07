Из-за пожаров в Луганской области полиция открыла уже 14 уголовных дел

Фото: тушение пожара (dsns.gov.ua)

В Луганской области 30 сентября вспыхнули масштабные пожары, которые тушат до сегодняшнего дня. Полиция открыла уже 14 уголовных дел.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, полицейские внесли Единый реестр досудебных расследований 14 дел по ч. 1 и ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

"Проведено 289 осмотров зданий и местности, признаны потерпевшими и допрошены 509 лиц, допрошены в качестве свидетелей - 212 человек, всего выявлено повреждений 595 домов, 949 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, гибель 630 домашних животных и 451 птицы", - сообщила она.

Также правоохранители изъяли 597 образцов продуктов горения, назначили 7 судебно-медицинских экспертиз.

Ориентировочная площадь пожаров составляет 22 тысячи гектаров. Общая площадь локализации всех очагов лесного пожара в Луганской области составляет 14,4 тысячи гектаров.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели продолжают тушить последний из очагов пожаров в Луганской области. Ветер при этом не утихает.

Также РБК-Украина писало, что полиция установила четыре вероятных источника возгорания, которые переросли в пожары в Луганской области.