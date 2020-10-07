Через пожежі в Луганській області поліція відкрила вже 14 кримінальних справ

Фото: гасіння пожежі (dsns.gov.ua)

У Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні пожежі, які гасять до сьогоднішнього дня. Поліція відкрила вже 14 кримінальних справ.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар поліції в Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, поліцейські зробили Єдиний реєстр досудових розслідувань 14 справ за ч. 1 і 2 ч. ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

"Проведено 289 оглядів будівель і місцевості, визнано потерпілими та допитано 509 осіб, допитані в якості свідків - 212 осіб, всього виявлено пошкоджень 595 будинків, 949 господарських споруд, 59 транспортних засобів, загибель 630 домашніх тварин і 451 птиці", - повідомила вона.

Також правоохоронці вилучили 597 зразків продуктів горіння, призначили 7 судово-медичних експертиз.

Орієнтовна площа пожеж становить 22 тисячі гектарів. Загальна площа локалізації всіх осередків лісової пожежі в Луганській області становить 14,4 тисячі гектарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники продовжують гасити останній з вогнищ пожеж в Луганській області. Вітер при цьому не вщухає.

Також РБК-Україна писало, що поліція встановила чотири ймовірних джерела загоряння, які переросли в пожежі в Луганській області.