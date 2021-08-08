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Пожарные спасли от огня более 20 зданий и сооружений в Донецкой области

Автор: РБК-Украина

Пожарные спасли от огня более 20 зданий и сооружений в Донецкой области. Во время ликвидации возгорания сухой травы пожарные спасли от уничтожения огнем объекты в с. Бахмутское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, сообщение о пожаре на окраине с. Бахмутское поступило диспетчеру службы спасения 7 августа в 10:55. На месте пожарные обнаружили, что горит трава, кустарники и камыш на площади 2 га. Спасатели немедленно принялись гасить огонь. Работы осложнял сильный порывистый ветер.

Возникла угроза зданиям в Бахмутском, но в результате слаженных действий огнеборцев от уничтожения огнем были спасены 23 здания и сооружения, в том числе 8 жилых домов.

В 13:08 пожар локализован, а окончательно ликвидирован в 13:47.

Информация о погибших и пострадавших в результате пожара не поступала.

Всего от Главного управления ГСЧС к ликвидации пожара привлекались 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, что в Авдеевке произошел пожар на коксохимическом заводе.

Также ранее мы писали, что в Донецкой области в результате пожара погибли трое детей.

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Донецкая областьПожар