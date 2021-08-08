Пожежники врятували від вогню понад 20 будівель і споруд у Донецькій області

Як зазначається, повідомлення про пожежу на околиці с. Бахмутське надійшло диспетчеру служби порятунку 7 серпня о 10:55. На місці пожежники виявили, що горить трава, чагарники і очерет на площі 2 га. Рятувальники негайно почали гасити вогонь. Роботи ускладнював сильний поривчастий вітер.

Виникла загроза будівлям у Бахмутському, але внаслідок злагоджених дій вогнеборців від знищення вогнем було врятовано 23 будівлі та споруди, у тому числі 8 житлових будинків.

О 13:08 пожежу локалізовано, а остаточно ліквідовано о 13:47.

Інформація про загиблих і постраждалих в результаті пожежі не надходила.

Всього від Головного управління ДСНС до ліквідації пожежі залучалися 17 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.