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Пожежники врятували від вогню понад 20 будівель і споруд у Донецькій області

Автор: РБК-Україна

Пожежники врятували від вогню понад 20 будівель і споруд у Донецькій області. Під час ліквідації загоряння сухої трави вогнеборці врятували від знищення вогнем об'єкти в с.Бахмутське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначається, повідомлення про пожежу на околиці с. Бахмутське надійшло диспетчеру служби порятунку 7 серпня о 10:55. На місці пожежники виявили, що горить трава, чагарники і очерет на площі 2 га. Рятувальники негайно почали гасити вогонь. Роботи ускладнював сильний поривчастий вітер.

Виникла загроза будівлям у Бахмутському, але внаслідок злагоджених дій вогнеборців від знищення вогнем було врятовано 23 будівлі та споруди, у тому числі 8 житлових будинків.

О 13:08 пожежу локалізовано, а остаточно ліквідовано о 13:47.

Інформація про загиблих і постраждалих в результаті пожежі не надходила.

Всього від Головного управління ДСНС до ліквідації пожежі залучалися 17 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, що в Авдіївці сталася пожежа на коксохімічному заводі.

Також раніше ми писали, що у Донецькій області в результаті пожежі загинули троє дітей.

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ПожежаДонецкая область