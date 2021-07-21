ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Авдеевке произошел пожар на коксохимическом заводе

Новина українською →
Среда 21 июля 2021 11:08
В Авдеевке произошел пожар на коксохимическом заводе Фото: пожар возник на Авдеевском коксохимическом заводе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Донецкой области возник пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Информация о пожаре поступила в 09:32.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На территории завода возникло возгорание конвейерной ленты коксового цеха №1.

Для ликвидации пожара от Главного управления были направлены силы и средства по повышенному номеру вызова.

По прибытию бойцами ГСЧС установлено, что происходит горение транспортерной ленты на территории коксового цеха №1 на высоте 20 метров длиной 70 метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Производственный процесс не приостановлен. Пожар локализован в 10:12, а ликвидирован в 10:21.

В Авдеевке произошел пожар на коксохимическом заводе

Фото: (dn.dsns.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка пожар
NEWS
Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело
Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело
DAILY
Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта