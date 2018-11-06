Пожежники локалізували пожежу на заводі під Одесою

Фото: пожежа на заводі під Одесою (odesa.dsns.gov.ua)

Загрози поширення вогню немає, витоку шкідливих речовин не зафіксовано

Пожежу у с. Нові Біляри на території заводу ТОВ "Дельта Вілмар" (Одеська область) станом на 23:00 було локалізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

У службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що повідомленні про загоряння надійшло до Служби порятунку "101" 6 листопада о 19:39, а о 19:54 на місце виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи.

На місці пожежники встановили, що інтенсивно горить олія в компресорній, тож адміністрацією заводу була проведена евакуація працівників.

Пожежу локалізували о 22:40.

У ДСНС зазачили, що інформації щодо загиблих або постраждалих не надходило, загрози поширення вогню немає, витоку шкідливих речовин не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля міста Южне Одеської області ввечері, 6 листопада, сталося загоряння олії в компресорній заводу "Дельта Вілмар", вогонь охопив понад 1500 кв. метрів.