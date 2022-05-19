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Предатели поняли, что Энергодар будет освобожден, и начинают "сливаться"- мэр

Новина українською →
Энергодар, Четверг 19 мая 2022 06:03
Предатели поняли, что Энергодар будет освобожден, и начинают "сливаться"- мэр Фото: мэр Энергодара Дмитрий Орлов (facebookcom/DmitroOrlovOfficial)
Автор: Владимир Костырин

В Энергодаре, ныне захваченном российскими оккупантами, вопреки усилиям коллаборантов из так называемой "народной администрации" все бюджетные процессы проходят по украинским законам. Предатели понимают, что ВСУ освободят город от рашистов, и уже начинают "сливаться".

Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам градоначальника, в Энергодаре захватчики испытывают сложности с набором желающих с ними сотрудничать, и новых появляется все меньше.

"Ибо в рядах т.н. "народной администрации" Энергодара, а по факту - обычных коллаборантов, все чаще наблюдается "разброд и шатание". Оказалось, что строить в Энергодаре "русский мир" на голом энтузиазме, за одну только идею, готовы не все. А золотые горы, которые обещал им Шевчик, на деле даже не дотянули до средней по украинским меркам зарплаты. Да и ту платят не всем. А за что платить предателям зарплату, если задачи оккупантов за 2 месяца в Энергодаре практически не выполнены", - пишет Орлов.

Так, Запорожская атомная электростанция как работала, так и работает в украинском сегменте энергетики, и ее работники получают зарплату в гривне. Соответственно в городе ходит украинская национальная валюта и вытеснить ее "будет очень тяжело".

"Все бюджетные процессы проходят согласно действующему украинскому законодательству. Это значит, что у коллаборантов даже нет шанса запустить туда руки. А своего бюджета нет, потому что чем его наполнять? Да не так это и интересно, как наполнять свои карманы. Приходится для этого импровизировать, занимаясь рейдерством и грабежами предпринимателей", - пишет он.

Орлов отметил, что коллаборанты сейчас начинают "сливаться под разными предлогами": болезнь, картошку надо сажать в селе и так далее.

"Теперь они хотят быть подальше от корабля, идущего ко дну. На фоне происходящих за пределами Энергодара событий, когда ВСУ уже готовятся к контрнаступлению, это не удивительно и прогнозируемо. Даже предатели поняли, что Энергодар будет освобожден. Те, кто не успел замазаться сильно, теперь рассказывают, что их оболгали. Кто влез по самое горло, уже ищет себе недвижимость в Крыму и Донецке. Которые тоже рано или поздно тоже будут украинскими", - рассказал мэр Энергодара

Он также описал основные "достижения" оккупационных "властей":

  • парад победобесия и три десятка одинаковых видео для отчета перед Москвой,
  • подставные жители города, которых использовали пропагандисты в своих целях,
  • отправленные в оккупированный Крым огурцы с редиской,
  • перекрашенные памятники и стела при въезде в город и побеленные "поребрики",
  • массово закрытые аптеки, специально ликвидировавшие для перекупщиков, теперь продающих лекарства с накруткой в 3-4 раза от стоимости,
  • торговля на земле и с багажников машин,
  • отсутствие целого ряда социальных программ, которые сейчас физически недоступны из-за оккупации,
  • ограничение допуска в город гуманитарных грузов
  • отжатые авто и бизнесы,
  • устрашение, избиение и удержание горожан в подвалах.

"По приблизительным оценкам сейчас оккупанты держат в заложниках около 50 жителей Энергодара", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что оккупационные "власти" готовят в Энергодаре "референдум" по присоединению к РФ.

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