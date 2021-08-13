Пожарная опасность в Украине: восемь областей под угрозой
Фото: в Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность (facebook.com/mvs.gov.ua)
В Украине предупредили о пожарной опасности в 8 областях. Кроме того, спасатели сообщили, что запрещается в течение пожароопасного периода.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня и завтра объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в 8 областях:
- Харьковской,
- Луганской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Черниговской,
- Киевской,
- Ровенской,
- Винницкой областях.
16 августа также предупреждение объявили в:
- северных,
- центральных,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Харьковской,
- Луганской областях.
В ГСЧС отметили, что в течение пожароопасного периода запрещается:
- разведение костров в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах);
- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением тех, что используются с лесохозяйственной целью;
- курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.