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Пожежна небезпека в Україні: вісім областей під загрозою

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 15:27
Пожежна небезпека в Україні: вісім областей під загрозою Фото: в Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні попередили про пожежну небезпеку у 8 областях. Крім того, рятувальники повідомили, що забороняється упродовж пожежонебезпечного періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні і завтра оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у 8 областях:

  • Харківській,
  • Луганській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Чернігівській,
  • Київській,
  • Рівненській,
  • Вінницькій областях.

16 серпня таклж попередження оголосили у:

  • північних,
  • центральних,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Харківській,
  • Луганській областях.

У ДСНС зазначили, що упродовж пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);
  • заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються з лісогосподарською метою;
  • палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки.
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