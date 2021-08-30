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Пожарная опасность: пять областей и Крым под угрозой

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 09:47
Пожарная опасность: пять областей и Крым под угрозой Фото: в Украине предупредили о пожарной опасности (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине. Под угрозой 5 областей и Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в:

  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Луганской,
  • Донецкой областях,
  • Крыму.

Пока в некоторых областях пожарная опасность, в других - поднимется уровень воды в реках из-за осадков.

Отметим, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

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