Пожарная опасность: пять областей и Крым под угрозой
Фото: в Украине предупредили о пожарной опасности (facebook.com/mvs.gov.ua)
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине. Под угрозой 5 областей и Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в:
- Херсонской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Луганской,
- Донецкой областях,
- Крыму.
Пока в некоторых областях пожарная опасность, в других - поднимется уровень воды в реках из-за осадков.
Отметим, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.