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На западе Украины поднимется уровень воды в реках. Есть угроза подтоплений

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 09:39
На западе Украины поднимется уровень воды в реках. Есть угроза подтоплений Фото: на западе Украины поднимается уровень воды в реках (uc.od.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о поднятии уровня воды в реках на западе Украины. В местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование местного и склонного стока.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Уровень воды поднимется на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), реках бассейнов Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,2-1,0 метра.

Также уровень поднимется на реках бассейна Днестра (Львовской, Ивано-Франковской области) на 0,3 - 1,3 м.

Возможно поднятие уровня воды в р. Припять в створе поста Речица (Волынская область) с суточной интенсивностью 1-5 см с возможным достижением отметки выхода воды на пойму и частичным затоплением пастбищ (уровень опасности желтый).

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