На западе Украины поднимется уровень воды в реках. Есть угроза подтоплений
Синоптики предупредили о поднятии уровня воды в реках на западе Украины. В местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование местного и склонного стока.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Уровень воды поднимется на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), реках бассейнов Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,2-1,0 метра.
Также уровень поднимется на реках бассейна Днестра (Львовской, Ивано-Франковской области) на 0,3 - 1,3 м.
Возможно поднятие уровня воды в р. Припять в створе поста Речица (Волынская область) с суточной интенсивностью 1-5 см с возможным достижением отметки выхода воды на пойму и частичным затоплением пастбищ (уровень опасности желтый).