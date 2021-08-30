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Пожежна небезпека: п'ять областей та Крим під загрозою

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 09:47
Пожежна небезпека: п'ять областей та Крим під загрозою Фото: в Україні попередили про пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні. Під загрозою 5 областей та Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено в:

  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Луганській,
  • Донецькій областях,
  • Криму.

Поки в деяких областях пожежна небезпека, в інших - підніметься рівень води в річках через опади.

Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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