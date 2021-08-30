Пожежна небезпека: п'ять областей та Крим під загрозою
Фото: в Україні попередили про пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні. Під загрозою 5 областей та Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено в:
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Луганській,
- Донецькій областях,
- Криму.
Поки в деяких областях пожежна небезпека, в інших - підніметься рівень води в річках через опади.
Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.