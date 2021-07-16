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Пожарная опасность: какие области под угрозой

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Под угрозой большинство областей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

17-19 июля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности в западных, северных, восточных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях.

Отметим, погода в Украине в ближайшие дни будет сложная в большинстве областей страны. Температура воздуха опускаться начнет только на следующую неделю, но ожидаются сильные грозы и ливни во многих областях.

Напомним, на западе Украины возможен подъем уровня воды на реках. Есть угроза подтоплений.

Отметим, в Украине синоптики прогнозируют жару в течение дня 16 июля. В то же время, в некоторых регионах ожидается дождливая погода.

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