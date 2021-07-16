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Пожежна небезпека: які області під загрозою

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Під загрозою більшість областей країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

17-19 липня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки у західних, північних, східних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях.

Зазначимо, погода в Україні найближчими днями буде складна в більшості областей країни. Температура повітря опускатися почне тільки на наступний тиждень, але очікуються сильні грози та зливи в багатьох областях.

Нагадаємо, на заході Україні можливий підйом рiвня води на річках. Є загроза підтоплень.

Зазначимо, в Україні синоптики прогнозують спеку протягом дня 16 липня. Водночас, у деяких регіонах очікується дощова погода.

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