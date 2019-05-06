При пожаре самолета в Шереметьево погиб 41 человек

В российском Шереметьево при пожаре самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки погиб 41 человек Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам представителя Следственного комитета, четыре члена экипажа выгоревшего лайнера выжили.

Ранее в СК России сообщали, что при пожаре авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, выжили 37 человек из 78 находившихся на борту.

Также сообщалось, что при пожаре самолет полностью выгорел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).

Напомним, в воскресенье, 5 мая, вскоре после вылета лайнера авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс из Москвы в Мурманск, экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.