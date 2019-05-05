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СК России сообщил о 13 погибших при пожаре самолета в Шереметьево

Новости » Происшествия    05.05.2019 - 23:07
СК России сообщил о 13 погибших при пожаре самолета в Шереметьево
Фото: пожар в Шереметьево (web screenshot)

При пожаре лайнер Sukhoi Superjet 100 полностью выгорел

В России в результате возгорания лайнера Sukhoi Superjet 100 при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево (Москва) погибли 13 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Следственного комитета РФ.

Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа, части пассажиров удалось эвакуироваться на аварийных трапах.

"По решению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении СК России.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).

Как сообщают российские СМИ, при пожаре самолет полностью выгорел.

Аэропорт Шереметьево перешел на ограниченный режим работы, одна полоса закрыта. Часть рейсов перенаправлена в аэропорт Домодедово.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, вскоре после вылета лайнера авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс из Москвы в Мурманск, экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.

В результате пожара самолета в Шереметьево погибло 10 человек В Шереметьево из-за пожара самолет совершил аварийную посадку
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