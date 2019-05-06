Під час пожежі літака в Шереметьєво загинула 41 людина

У російському Шереметьєво під час пожежі літака Sukhoi Superjet 100 в результаті аварійної посадки загинула 41 людина Про це повідомила представник Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті СК РФ Олена Марковська, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зі слів представника Слідчого комітету, чотири члени екіпажу вигорілого лайнера вижили.

Міністр охорони здоров'я Московської області Дмитро Матвєєв повідомив, що після пожежі на борту літака Sukhoi Superjet 100 до лікарів звернулися 19 осіб, п'ятеро були госпіталізовані.

Раніше в СК Росії повідомляли, що при пожежі авіалайнера, що прямував сполученням Москва-Мурманськ, вижили 37 осіб із 78, що перебували на борту.

Також повідомлялося, що під час пожежі літак повністю згорів.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб).

Нагадаємо, в неділю, 5 травня, незабаром після вильоту лайнера авіакомпанії "Аерофлот", що виконував рейс з Москви в Мурманськ, екіпаж повідомив про технічні неполадки і попрямував в Шереметьєво на екстрену посадку. При посадці у літака загорілися двигуни і підломилися стійки шасі.