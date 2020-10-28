При пожаре в Одесской области погибли двое детей

Сегодня, 28 октября, в селе Новокрасное Одесской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме. В результате происшествия погибли двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, возгорание жилого дома произошло на улице Набережная. По прибытию к месту вызова спасатели установили, что пожар возник в одной из комнат жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили двух детей, без признаков жизни (2 года и 8 месяцев).

Отмечается, что пожар был локализован в 10:33, а в 11:07 его полностью ликвидировали на площади 30 кв.м. К тушению огня были привлечены 4 спасателя и 1 единица основной пожарной техники.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Фото: пожар в жилом доме (od.dsns.gov.ua)

Напомним, 25 октября во Львове горела многоэтажка, в результате чего отравление продуктами горения получили двое детей 2020 года.

Кроме того, в Харькове произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате чего один человек погиб, однако 17 удалось эвакуировать.