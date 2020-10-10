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В Харькове произошел пожар в многоэтажке, эвакуировали 17 человек

Харьков, Суббота 10 октября 2020 08:21
В Харькове произошел пожар в многоэтажке, эвакуировали 17 человек
Фото: пожарные (canva.com)
Автор: Максим Зайченко

Один человек погиб

В Харькове произошел пожар в многоэтажном жилом доме по улице Чеботарская, 49, который впоследствии распространился на крышу. В результате погиб один человек, еще 17 эвакуировали.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар удалось потушить спустя 4,5 часа.

"9 октября в 15:55 в Харькове по ул. Чеботарская, 49 в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на крышу, в результате которого погиб 1 человек. В 20:15 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. В ходе тушения пожара спасен 1 человек и 17 выведены на свежий воздух", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, на днях на территории Харьковской области спасатели дважды тушили пожары, которые перекинулись из России.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Семьи Кульженков на ходу загорелась маршрутка. В общественном транспорте были люди.

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