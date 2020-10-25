ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во Львове горела многоэтажка, пострадали двое детей

Львов, Воскресенье 25 октября 2020 14:27
Во Львове горела многоэтажка, пострадали двое детей
Фото: спасатель (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 25 октября, во Львове горела многоэтажка. В результате пожара отравление продуктами горения получили двое детей 2020 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 3:17. Он произошел на улице Шевченко 392 в подъезде на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. Спасатели локализовали огонь в 3:44 и 3:48 он был ликвидирован.

Отмечается, что двух детей, которые пострадали в результате пожара, в состоянии средней тяжести госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу Львова.

Известно, что огонь уничтожил домашние вещи на площади 25 кв.м и повредил стены на площади 50 кв.м. К его ликвидации были привлечены 9 спасателей и 2 единицы спецтехники. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме обнаружили тела трех погибших.

Кроме того, в Харькове произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате чего один человек погиб, однако 17 удалось эвакуировать.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия пожар

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь