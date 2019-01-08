На пожежах в Україні за добу загинули 17 осіб

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Крім того, ще 6 осіб отримали травми різного ступеню важкості

На пожежах в Україні за минулу добу, 7 січня 2019 року, загинули 17 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Новий антирекорд встановлено минулої доби в Україні - одразу 17 громадян загинули на пожежах у побуті у день Різдва - 7 січня. Шестеро українців отримали травми різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, основною причиною виникнення займань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість громадян.

Повідомляється, що найчастіше жертвами пожеж стають літні люди, а також багатодітні сім'ї, та громадяни, які опинилися в складних життєвих умовах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1-2 січня поточного року на пожежа в Україні загинули 28 осіб. Рятувальники закликають неухильно дотримуватися протипожежних норм у помешканнях.

Як писало РБК-Україна, у місті Кошаліні (Польща) п'ятеро підлітків загинули в результаті пожежі, що спалахнула в квест кімнаті. За неофіційною версією, вони померли від задухи чадним газом.