На пожарах в Украине за неделю погибли 59 человек, - ГСЧС

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Во время ликвидации пожаров работники ГСЧС спасли 39 человек

На пожарах в Украине за неделю, с 3 декабря по 9 декабря 2018 года, погибли 59 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что за указанный период подразделения ГСЧС Украины выезжали на 1 тыс. 213 чрезвычайных событий, из которых 985 пожаров, на которых спасли 39 человек.

"Ликвидированы 985 пожаров, не допущено уничтожение огнем 538 сооружений и 38 единиц техники. На пожарах погибли 59 человек. Ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 8 млн 25 тыс. гривен", - сообщили в Госслужбе.

Кроме того, за последнюю неделю пиротехнические подразделения ГСЧС обнаружили и уничтожено 809 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

"В течение недели на водных объектах погибло 9 человек", - добавили в ГСЧС.

Напомним, 30 ноября 2018 городе Чигирин Черкасской области в школе произошел пожар. Из здания в безопасное место были выведены 400 детей. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.