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На пожежах в Україні за тиждень загинули 59 людей, - ДСНС

Новини » Суспільство    10.12.2018 - 22:29
На пожежах в Україні за тиждень загинули 59 людей, - ДСНС
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Під час гасіння пожеж працівники ДСНС врятували 39 людей

На пожежах в Україні за тиждень, із 3 грудня по 9 грудня 2018 року, загинули 59 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що за вказаний період підрозділи ДСНС України виїздили на  1 тис. 213 надзвичайних подій, з яких  985 пожеж, на яких врятували 39 людей.

"Ліквідовано 985 пожеж, не допущено знищення вогнем 538 будівель і 38 одиниць техніки. На пожежах загинуло 59 осіб. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 8 млн 25 тис. гривень", - повідомили в Держслужбі.

Крім того, за останній тиждень піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили та знищено 809 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 9 осіб", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, 30 листопада 2018 місті Чигирин Черкаської області у школі сталась пожежа. Із будівлі у безпечне місце було виведено 400 дітей. Загиблих та постраждалих внаслідок події немає.

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