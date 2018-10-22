На пожарах в Украине за неделю погибли 32 человека, - ГСЧС

Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

На водных объектах в Украине погибли 6 человек

На пожарах в Украине за прошедшую неделю, с 15 по 21 октября 2018 года, погибли 32 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в Украине за неделю спасатели зафиксировали более 2,4 тыс. чрезвычайных событий, на которых удалось спасти 43 человека. В частности, за указанный период было зафиксировано более 2 тыс. пожаров, на которых спасены 37 человек.

"На пожарах погибли 32 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на водных объектах в Украине погибли 6 человек.

Также отмечается, что за неделю в Украине изъяли и уничтожили почти 1,5 тыс. боеприпасов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 21 октября, в Барвенковском районе Харьковской области загорелись склады с зерном подсолнечника и пшеницы.

Кроме того, сообщалось, что в Пустомытовском районе Львовской области сгорел туристический автобус, обошлось без пострадавших.