Во Львовской области сгорел туристический автобус

Фото: последствия пожара в автобусе (lviv.dsns.gov.ua)

Автобус вез около 50 туристов, пострадавших в результате пожара нет

В Пустомытовском районе Львовской области сгорел туристический автобус, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Сообщается, что вчера вечером в 21:53 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Оброшино Пустомытовского района в автобусе Neoplan. На место происшествия направили пожарно-спасательное подразделение, возгорание локализовали в 22:20 и ликвидировали в 22:24.

"Огнем уничтожены моторный отсек, задние фары, бампер и салон автобуса на площади 8 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Фото: последствия пожара в автобусе

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП во Львовской области погиб полицейский. Авария произошла на трассе Тернополь-Львов-Рава-Русская.

На прошлой неделе в Швейцарии автобус с туристами попал в аварию, в результате чего пострадали 15 человек. Трое травмированных находились в тяжелом состоянии.