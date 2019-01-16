На пожарах в Украине с начала года погибли 100 человек

Иллюстративное фото (facebook.com gorodz.info)

Большинство пожаров возникает из-за неосторожности

С начала этого года в пожарах в Украине погибло 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook .а. министра здравоохранения Уляны Супрун.

Она отмечает, что большинство пожаров возникает именно из-за неосторожности.

"Конечно, опасность возрастает в отопительный сезон, когда в каждом доме нужное тепло. Пожар может случиться в результате неосторожного обращения с печным отоплением, через неисправные бытовые приборы или перегрузке электросети", - пишет Супрун.

Также она призывает быть осторожными с угарным газом, ведь в отопительный период риск отравления этим газом повышен.

"Его нельзя увидеть или почувствовать его запах. Головная боль, ощущение головокружения и усталости, затрудненное дыхание или одышка - одни из основных симптомов отравления угарным газом", - напоминает министр.

Напомним, в г. Деражня (Хмельницкая обл.) в результате пожара в частном жилом доме погибли три человека.

РБК-Украина сообщало, что полиция задержала подозреваемого в поджоге здания Киево-Печерской лавры. Пожар начался 14 января в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.