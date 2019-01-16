На пожежах в Україні з початку року загинули 100 людей

Ілюстративне фото (facebook.com gorodz.info)

Більшість пожеж виникає через необережність

З початку цього року в пожежах в Україні загинуло 100 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Вона зазначає, що більшість пожеж виникає саме через необережність.

"Звісно, небезпека зростає в опалювальний сезон, коли в кожній домівці потрібне тепло. Пожежа може трапитись внаслідок необережного поводження з пічним опаленням, через несправні побутові прилади чи перевантаження електромережі", - пише Супрун.

Також вона закликає бути обережними із чадним газом, адже в опалювальний період ризик отруєння цим газом підвищений.

"Його не можна побачити чи відчути його запах. Головний біль, відчуття запаморочення та втоми, утруднене дихання чи задишка - одні з основних симптомів отруєння чадним газом", - нагадує міністр.

Нагадаємо, у с. Деражня (Хмельницька обл.) в результаті пожежі в приватному житловому будинку загинули три людини.

РБК-Україна повідомляло, що поліція затримала підозрюваного в підпалі будівлі Києво-Печерської лаври. Пожежа почалася 14 січня в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах.