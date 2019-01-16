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На пожежах в Україні з початку року загинули 100 людей

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 15:57
На пожежах в Україні з початку року загинули 100 людей
Ілюстративне фото (facebook.com gorodz.info)

Більшість пожеж виникає через необережність

З початку цього року в пожежах в Україні загинуло 100 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. 

Вона зазначає, що більшість пожеж виникає саме через необережність.

"Звісно, небезпека зростає в опалювальний сезон, коли в кожній домівці потрібне тепло. Пожежа може трапитись внаслідок необережного поводження з пічним опаленням, через несправні побутові прилади чи перевантаження електромережі", - пише Супрун. 

Також вона закликає бути обережними із чадним газом, адже в опалювальний період ризик отруєння цим газом підвищений. 

"Його не можна побачити чи відчути його запах. Головний біль, відчуття запаморочення та втоми, утруднене дихання чи задишка - одні з основних симптомів отруєння чадним газом", - нагадує міністр. 

На пожежах в Україні з початку року загинули 100 людейНагадаємо, у с. Деражня (Хмельницька обл.) в результаті пожежі в приватному житловому будинку загинули три людини

РБК-Україна повідомляло, що поліція затримала підозрюваного в підпалі будівлі Києво-Печерської лаври. Пожежа почалася 14 січня в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах.

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