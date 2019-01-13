Из-за пожара на заводе в Калуше угрозы для населения нет, - горсовет

Фото: Калушский городской совет (facebook.com/kalushcity)

Главный врач заявил, что не поступало ни одного потерпевшего с признаками отравления

Городской совет города Калуш сообщил, что опасности для жизни и здоровья населения города и района в результате пожара на заводе "Карпатнефтехим" нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение горсовета в Facebook.

Во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщили, что по состоянию на 11:00 13 января главный врач сообщил, что ни одного пострадавшего с места пожара, а также жителей города с определенными признаками отравления не поступало.

"Опасности для жизни и здоровья населения города и района нет", - заявили в горсовете.

Напомним, вечером 12 января 2019 в Калуше возник пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим", который занимается переработкой нефтепродуктов. Загорелся пирогаз (топливо, содержит в себе преимущественно водород, метан и этилен). Инженеры завода запретили тушить огонь, зато перекрыли подачу газа. Мэрия Калуша отметила, что угрозы жителям города нет.

Спасателям Ивано-Франковской области удалось локализовать пожар на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше. 50 полицейских обеспечивали охрану общественного порядка на заводе и не допускали приближения людей и транспорта к месту пожара. В общем привлечены руководители районного отдела, следователи полиции и группы реагирования патрульной полиции.