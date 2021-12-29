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После пожара на Прикарпатье спасатели проверят все больницы

Автор: Анастасия Рокитна

В Косовской центральной районной больнице произошел пожар, в результате которого погибли люди. Спасатели решили проверить все больницы после этого происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели сообщили, что в результате пожара погибли три человека. Отметим, что еще один человек умер из-за осложнений от COVID-19.

"Сейчас врачи борются за жизнь тех, кто получил травмы, а ГСЧС проведет неотложные проверки больниц на состояние пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Спасатели призывают руководителей медицинских учреждений строго запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.

Напомним, причиной пожара в больнице в Косовской центральной районной больнице могло стать нарушение требований пожарной или техногенной безопасности.

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Пожар