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Пожар в больнице на Прикарпатье: названа предварительная причина возгорания

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Прикарпатье, Среда 29 декабря 2021 11:06
Пожар в больнице на Прикарпатье: названа предварительная причина возгорания Фото: названа предварительная причина пожара в больнице Ивано-Франковской области (npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Причиной пожара в больнице в Косовской центральной районной больнице могло стать нарушение требований пожарной или техногенной безопасности. Прокуратура уже начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Ивано-Франковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, в результате которой погибли и пострадали люди (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, вчера, 28 декабря в Ивано-Франковской области в Косовской центральной районной больнице вспыхнул пожар. Сначала сообщалось о двух жертвах.

Впоследствии стало известно, что возросло число погибших в результате пожара в больнице.

По последним данным, жертвами пожара стали четыре человека: три человека погибли в результате инцидента, еще один пациент скончался от коронавируса.

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Ивано-Франковская область Пожар
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