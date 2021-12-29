Пожар в больнице на Прикарпатье: названа предварительная причина возгорания

Причиной пожара в больнице в Косовской центральной районной больнице могло стать нарушение требований пожарной или техногенной безопасности. Прокуратура уже начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Ивано-Франковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, в результате которой погибли и пострадали люди (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, вчера, 28 декабря в Ивано-Франковской области в Косовской центральной районной больнице вспыхнул пожар. Сначала сообщалось о двух жертвах.

Впоследствии стало известно, что возросло число погибших в результате пожара в больнице.

По последним данным, жертвами пожара стали четыре человека: три человека погибли в результате инцидента, еще один пациент скончался от коронавируса.