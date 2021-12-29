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Після пожежі на Прикарпатті рятувальники перевірять усі лікарні

Автор: Анастасія Рокитна

У Косівській центральній районній лікарні сталась пожежа, в результаті якої загинули люди. Рятувальники вирішили перевірити усі лікарні після цієї події.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Рятувальники повідомили, що в результаті пожежі загинули троє людей. Зазначимо, що ще одна людина померла через ускладнення від COVID-19.

"Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки", - повідомили в прес-службі.

Рятувальники закликають керівників медичних установ суворо заборонити використання відкритого вогню в реанімаційних відділеннях та поблизу кисневого обладнання.

Нагадаємо, причиною пожежі в лікарні у Косівській центральній районній лікарні могло стати порушення вимог пожежної або техногенної безпеки.

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Пожежа