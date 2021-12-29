После пожара на Прикарпатье спасатели проверят все больницы
Фото: после пожара на Прикарпатье спасатели проверят все больницы (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Косовской центральной районной больнице произошел пожар, в результате которого погибли люди. Спасатели решили проверить все больницы после этого происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Спасатели сообщили, что в результате пожара погибли три человека. Отметим, что еще один человек умер из-за осложнений от COVID-19.
"Сейчас врачи борются за жизнь тех, кто получил травмы, а ГСЧС проведет неотложные проверки больниц на состояние пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе.
Спасатели призывают руководителей медицинских учреждений строго запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.