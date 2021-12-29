Після пожежі на Прикарпатті рятувальники перевірять усі лікарні

У Косівській центральній районній лікарні сталась пожежа, в результаті якої загинули люди. Рятувальники вирішили перевірити усі лікарні після цієї події.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Рятувальники повідомили, що в результаті пожежі загинули троє людей. Зазначимо, що ще одна людина померла через ускладнення від COVID-19.

"Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки", - повідомили в прес-службі.

Рятувальники закликають керівників медичних установ суворо заборонити використання відкритого вогню в реанімаційних відділеннях та поблизу кисневого обладнання.