Из-за пожара в Белгороде может пострадать снабжение российских войск, окруживших Харьков

В субботу, 1 апреля, в российском городе Белгород произошел пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью. 30 марта также сообщалось о взрывах на складе боеприпасов. Это окажет негативное влияние на и без того растянутые логистические цепочки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов, вероятно, добавит дополнительную краткосрочную нагрузку на и без того растянутые логистические цепочки России. Особенно может пострадать снабжение российских войск, окруживших Харьков (60 км от Белгорода)", - говорится в сообщении.