Британская разведка ожидает ожесточенные бои в пригородах Киева

Российские силы вторжения продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни там ожидаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"В ближайшие дни в пригородах города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", - говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские и ракетные удары продолжаются.

"Тяжелые бои продолжаются в Мариуполе, ключевой цели российских войск, однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, украинская армия отбила Ирпень под Киевом. В то же время соседние Буча и Гостомель по-прежнему заняты оккупантами.