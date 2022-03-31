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Британская разведка ожидает ожесточенные бои в пригородах Киева

Новина українською →
Украина, Четверг 31 марта 2022 08:42
Британская разведка ожидает ожесточенные бои в пригородах Киева Фото: украинская армия будет освобождать пригороды Киева (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

Российские силы вторжения продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни там ожидаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"В ближайшие дни в пригородах города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", - говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские и ракетные удары продолжаются.

"Тяжелые бои продолжаются в Мариуполе, ключевой цели российских войск, однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, украинская армия отбила Ирпень под Киевом. В то же время соседние Буча и Гостомель по-прежнему заняты оккупантами.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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