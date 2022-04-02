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Из-за пожара в Белгороде может пострадать снабжение российских войск, окруживших Харьков

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Суббота 02 апреля 2022 01:01
Из-за пожара в Белгороде может пострадать снабжение российских войск, окруживших Харьков Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В субботу, 1 апреля, в российском городе Белгород произошел пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью. 30 марта также сообщалось о взрывах на складе боеприпасов. Это окажет негативное влияние на и без того растянутые логистические цепочки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов, вероятно, добавит дополнительную краткосрочную нагрузку на и без того растянутые логистические цепочки России. Особенно может пострадать снабжение российских войск, окруживших Харьков (60 км от Белгорода)", - говорится в сообщении.

Напомним, британская разведка ожидает ожесточенные бои в пригородах Киева несмотря на вывод ограниченного количества подразделений РФ.

Ранее в британской разведке заявили о том, что Путин переоценил способность армии России одержать быструю победу в Украине.

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