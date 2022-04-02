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Через пожежу в Бєлгороді може постраждати постачання російських військ, що оточило Харків

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Субота 02 квітня 2022 01:01
Через пожежу в Бєлгороді може постраждати постачання російських військ, що оточило Харків Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У суботу, 1 квітня, в російському місті Білгород сталася пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою. 30 березня також повідомлялося про вибухи на складі боєприпасів. Це матиме негативний вплив на і без того розтягнуті логістичні ланцюжки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Втрата запасів палива і боєприпасів з цих складів, ймовірно, додасть додаткове короткострокове навантаження на і без того розтягнуті логістичні ланцюжки Росії. Особливо може постраждати постачання російських військ, що оточили Харків (60 км від Бєлгорода)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, британська розвідка очікує запеклі бої в передмістях Києва попри виведення обмеженої кількості підрозділів РФ.

Раніше в британській розвідці заявили про те, що Путін переоцінив здатність армії Росії здобути швидку перемогу в Україні.

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