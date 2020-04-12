Пожар в Житомирской области, где почти 10 дней горит лес, локализовали

Фото: лесной пожар в Житомирской области zt.dsns.gov.ua)

Возгорание возникло 3 апреля

В Житомирьскій области спасателям удалось локализовать огонь на территории лесхоза, где почти 10 дней продолжается пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что по состоянию на 7:00 12 апреля пожар лесной подстилки вблизи села Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клещивского лесничеств локализован.

Открытого огня нет, наблюдается тление двух очагов на общей площади около 6 га (за сутки ликвидирован 1 очаг на площади около 2 га). К тушению привлечен 91 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 60 человек личного состава и 11 единиц техники.

РБК-Украина писало, что в Житомирской области лесная охрана задержала двух мужчин, которые жгли траву на территории лесхоза, где уже неделю продолжается пожар.

РБК-Украина писало, что в Закарпатской области полиция сообщила о подозрении местному жителю, который устроил пожар на территории заповедника "Долина нарциссов". Огнем было уничтожено 2,5 га территории с краснокнижными растениями.