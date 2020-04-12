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Пожежу в Житомирській області, де майже 10 днів горить ліс, локалізували

Новини » Надзвичайні події     12.04.2020 - 07:54
Пожежу в Житомирській області, де майже 10 днів горить ліс, локалізували
Фото: лісова пожежа у Житомирській області (zt.dsns.gov.ua)

Загорання виникло 3 квітня

У Житомирьскій області рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на території лісгоспу, де майже 10 днів триває пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що станом на 7:00 12 квітня пожежу лісової підстилки поблизу села Звіздаль Народицького району на території Народицького та Кліщивського лісництв локалізовано.

Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків на загальній площі близько 6 га (за добу ліквідовано 1 осередок на площі близько 2 га). До гасіння залучено 91 чоловік та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 60 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.

РБК-Україна писало, що у Житомирській області лісова охорона затримала двох чоловіків, які палили траву на території лісгоспу, де вже тиждень триває пожежа.

РБК-Україна писало, що у Закарпатській області поліція повідомила про підозру місцевому жителю, який влаштував пожежу на території заповідника "Долина нарцисів". Вогнем було знищено 2,5 га території з червонокнижними рослинами.

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