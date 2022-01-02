Пожежа в будівлі парламенту ПАР: поліція затримала одну людину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Президент Сиріл Рамафоса відвідав місце події і назвав його "жахливою і руйнівною подією".

За його словами, одна людина була затримана і допитана владою.

При цьому він додав, що спринклерна система будівлі не функціонувала належним чином.

Десятки пожежників боролися з полум'ям. Пізніше офіційні особи заявили, що весь парламентський комплекс був серйозно пошкоджений.

Жан-П'єр Сміт, член Комітету мерії Кейптауна з охорони і безпеки, повідомив, що дах над старим залом засідань "повністю згорів", а подальший збиток всередині старого залу ще не оцінений.

"Неможливо побачити, чи пошкоджено зал. Ми сподіваємося, що ні, тому що там дуже багато історичних артефактів, але туди не можна потрапити, не виламавши двері, а ми не хочемо цього робити", - сказав він.

Він також сказав, що пожежна сигналізація в парламенті спрацювала тільки тоді, коли пожежники прибули на місце події.