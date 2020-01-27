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Пожежа в будівлі Мінкульту: 4 людини врятовано

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 13:05
Пожежа в будівлі Мінкульту: 4 людини врятовано
Фото: місце пожежі (РБК-Україна)

Під час пожежі в будівлі Мінкульту врятували 4 осіб

Під час пожежі в приміщенні Міністерства культури, молоді і спорту вдалося врятувати 4 осіб. Про це в Facebook повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Києві.

Дві людини з 3-го поверху палаючої будівлі рятувальники дістали з допомогою драбини. Ще двох людей вдалося врятувати на сходових клітинах. Зазначені особи оглянуті бригадою швидкої допомоги і від госпіталізації відмовилися.

У цілому, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів на безпечну відстань відійшло близько 220 осіб. Пожежа площею 30 кв. м локалізували об 11:03, а повністю ліквідували об 11:24.

"Для ліквідації пожежі було задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в м. Києві і близько 45 чоловік особового складу", - повідомили в прес-службі.

Фото: місце пожежі (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні о 10:14 на вул. Івана Франка, 19, в 3-х поверховому будинку на 3-му поверсі Міністерства культури, молоді і спорту виникло задимлення, в результаті загоряння в підвальному приміщенні будівлі.

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Новини України КиївМіністерство культурипожежаДСНС
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