Пожежу в будівлі Києво-Печерської лаври локалізовано

Фото: пожежа в будівлі комплексу Києво-Печерської лаври (РБК-Україна)

Пожежу у двоповерховій будівлі по вул. Лаврська локалізовано о 19:12

Пожежу у двоповерховій окремо розташованій будівлі, яка належить монастирського комплексу Києво-Печерської лаври, локалізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Повідомляється, що в 19:12 пожежу в двоповерховій будівлі по вул. Лаврська, 23 локалізовано.

НАЖИВО. У ЛАВРІ ПОЖЕЖА Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Понеділок, 14 січня 2019 р.

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 14 січня, почалася пожежа в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яке належить Києво-Печерській лаврі.

За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. На місці працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки і близько 44 чоловік особового складу. На даний час гасіння пожежі триває.

Станом на 19:00 14 січня площа пожежі в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яка належить монастирського комплексу Києво-Печерської лаври, становила 200 кв. м.