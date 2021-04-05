Пожар на заводе в Черновцах потушили

В Черновцах вечером 5 апреля ликвидировали пожар на заводе "Розма" . Пожар произошел на третьем этаже четырехэтажного здания завода на улице Прутская, 29.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

В 19:22 спасатели локализовали пожар и в 19:37 его ликвидировали. Причины возникновения огня и ущерб, нанесенный пожаром, устанавливаются.

Как рассказали спасатели, огнем было охвачено 500 квадратных метров. К ликвидации пожара пришлось привлечь три пожарно-спасательных подразделения.

Напомним, сегодня вечером местные СМИ рассказали о пожаре на заводе "Розма" в Черновцах. Над микрорайоном, где расположен завод, было видно большое облако дыма. Завод, где произошел пожар, занимается изготовлением полипропиленовых систем для отопления и водоснабжения.

Добавим, на прошлой неделе на предприятии в Харькове произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал.

Кроме того, в прошлый понедельник мощный взрыв произошел на заводе в Индонезии. В результате инцидента пострадали десятки людей.