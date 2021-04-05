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Пожар на заводе в Черновцах потушили

Новина українською → Черновцы, Понедельник 05 апреля 2021 21:26
Пожар на заводе в Черновцах потушили Фото: в Черновцах горел завод "Розма" (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Черновцах вечером 5 апреля ликвидировали пожар на заводе "Розма". Пожар произошел на третьем этаже четырехэтажного здания завода на улице Прутская, 29.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали спасатели, огнем было охвачено 500 квадратных метров. К ликвидации пожара пришлось привлечь три пожарно-спасательных подразделения.

В 19:22 спасатели локализовали пожар и в 19:37 его ликвидировали. Причины возникновения огня и ущерб, нанесенный пожаром, устанавливаются.

Фото: в Черновцах горел завод "Розма" (cv.dsns.gov.ua)

Напомним, сегодня вечером местные СМИ рассказали о пожаре на заводе "Розма" в Черновцах. Над микрорайоном, где расположен завод, было видно большое облако дыма. Завод, где произошел пожар, занимается изготовлением полипропиленовых систем для отопления и водоснабжения.

Добавим, на прошлой неделе на предприятии в Харькове произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал.

Кроме того, в прошлый понедельник мощный взрыв произошел на заводе в Индонезии. В результате инцидента пострадали десятки людей.

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